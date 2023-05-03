У Херсоні введуть цілодобову комендантську годину

У Херсоні з 20:00 5-го травня запровадять комендантську годину, яка триватиме до 6:00 8-го травня. Місто буде закрите на вʼїзд та виїзд.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що протягом цих 58 годин буде заборонено пересуватися та знаходитися на вулицях Херсона.

«Завчасно вирішіть свої справи та зробіть необхідні запаси продуктів та медикаментів. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку», — написав Прокудін.