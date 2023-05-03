Суспільство

У Херсоні введуть цілодобову комендантську годину

3 Травня 2023 11:16
46
читать на русском →
комендантська година

У Херсоні з 20:00 5-го травня запровадять комендантську годину, яка триватиме до 6:00 8-го травня. Місто буде закрите на вʼїзд та виїзд.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що протягом цих 58 годин буде заборонено пересуватися та знаходитися на вулицях Херсона.

«Завчасно вирішіть свої справи та зробіть необхідні запаси продуктів та медикаментів. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку», — написав Прокудін.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Травня 2023 11:31
147

Росія обстріляла гіпермаркет у Херсоні, є загиблі та поранені
3 Травня 2023 13:20
36

У Харкові розгорнули дві виставки зі спаленою російською технікою
3 Травня 2023 12:56
24

Німецький IRIS-T з жовтня знищив 60 російських повітряних цілей
3 Травня 2023 11:48
26

Україна піднялася на 79 місце у рейтингу свободи преси
3 Травня 2023 11:16
46

У Херсоні введуть цілодобову комендантську годину
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
усі думки