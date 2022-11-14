Суспільство

У Херсоні заборонили продаж та виготовлення алкоголю

14 Листопада 2022 14:13
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херсон

У Херсоні з понеділка, 14 листопада, заборонили продаж та виготовлення алкогольних напоїв.

Про це повідомляє Херсонська міськрада.

“З 14 листопада 2022 року на території усіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікуючих засобів), включаючи торгівлю пивом, вином та слабоалкогольними напоями”, – йдеться у повідомленні. у повідомленні.

У міськраді зазначили, що заборона на алкоголь діятиме до моменту скасування військового стану або ухвалення рішення про відміну цього наказу.


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