У Харкові запускають автобус до проспекту Жуковського

У п’ятницю, 2 червня, у Харкові починає курсувати автобус №62е “Просп. Жуковського — ст. м. “Держпром”.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.

“Введення маршруту пов’язано з необхідністю забезпечити перевезення мешканців селища Жуковського”, — пояснили у мерії із посиланням на департамент інфраструктури.

Автобус №62е курсуватиме так:

автостанція “Просп. Жуковського” — вул. Академіка Проскури — Харківське шосе — вул. Сумська — пл. Свободи — ст. м. “Держпром”;

у зворотному напрямку: просп. Незалежності — вул. Сумська — Харківське шосе — вул. Академіка Проскури — просп. Жуковського.

Крім того, 2 червня автобус №33е “Ст. м. “Держпром” — вул. Астрономічна курсуватиме за зміненим маршрутом.

ст. м. “Держпром” — просп. Незалежності — просп. Науки — вул. 23 Серпня — вул. Космонавтів — вул. Дерев’янка — Харківське шосе — вул. Академіка Проскури — вул. Астрономічна.