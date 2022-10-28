Суспільство

У Харкові встановили вже 10 зупинок-укриттів

28 Жовтня 2022 18:18
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війна, транспорт

Десять зупинок громадського транспорту, які є укриттям від обстрілів, змонтували у місті Харкові.

Про це сьогодні, 28 жовтня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що перші безпечні зупинки були встановлені в місцях, які неодноразово зазнавали ворожих обстрілів. Зокрема, зупинки-укриття вже є на Північній Салтівці та вул. 23 Серпня, а зараз монтуються в районі вул. Одеської.

Також мер повідомив, що на базі таких зупинок облаштовуватимуть пункти обігріву. У разі виникнення аварійних ситуацій у системі тепло- та енергопостачання там харків’яни зможуть зігрітися та отримати гарячі напої.

Нагадаємо, для встановлення перших безпечних зупинок у Харкові визначили 25 локацій, на яких на транспорт чекає найбільша кількість людей. Всі ці зупинки будуть обладнані безкоштовним інтернетом.


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