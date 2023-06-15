У Харкові відкривають рух вулицею Римарською, яка постраждала від ракетного удару

Дорожники закінчують ремонт покриття по вулиці Римарській, яке було пошкоджене внаслідок російського удару 5 червня.

Про це розповів Суспільне Харків виконроб КП “Шляхрембуд” Михайло Микитчук.

“Обсяг роботи доволі великий, бо були пошкоджені всі підземні комунікації, дорожнє покриття. Нині кладемо верхній шар. По пішохідних зонах відновили понад 200 кв. м, на проїжджій частині — понад 400 кв.м. Думаю, вже з вечора сьогоднішнього дня ми відновимо рух вулицею Римарською”, — каже він.

5 червня була здійснена ракетна атака на Харків. Зафіксовано два влучання. Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць міста, Римарську.