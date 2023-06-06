Вночі росіяни випустили по Харкову дві ракети

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомляє, що в ході чергового ракетного обстрілу Харкова російськими військами зафіксовано влучення у двох районах Харкова.

“Зафіксовано попадання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо – ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило”, – пише Синегубов.

ЗМІ пишуть, що одна ракета, що впала в центральну частину Харкова, потрапила в дорогу і пошкодила водогін.

Попередньо обійшлося без постраждалих. Наразі рятувальники обходять квартири. Усі служби працюють на місці.

Друга ракета влучила у парковку в районі аеропорту.

Українські телеграм-канали, які ведуть моніторинг повітряного простору, повідомляють, що чергового удару по Харкову завдано ракетами з комплексу С-300 з Білгородської області.