Суспільство

У Харкові розширять Алею Слави на кладовищі

28 Лютого 2023 20:39
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війна

На Алеї Слави у Харкові закінчуються місця для поховань загиблих військових у російсько-українській війні. Ділянку планують продовжити ще на один сектор. Перші могили загиблих під час Антитерористичної операції на кладовищі №18 з’явились у 2016 році.

Нині на Алеї Слави понад 500 могил учасників антитерористичної операції та загиблих під час повномасштабної війни, розповів Суспільне Харків заступник директора міського департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов.

За його словами, департамент об’єднав дві ділянки для розширення Алеї.

“Можливо, потім буде створена якась концепція Алеї героїв, чи, можливо, це буде національний меморіал на державному рівні. Побачимо, коли буде перемога”, — говорить Пасенов.


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