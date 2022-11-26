У Харкові розробили 34 автобусні маршрути, які діятимуть при зупинці електротранспорту

34 тимчасові автобусні маршрути будуть вводитися при зупинці наземного електротранспорту і метро.

Про це повідомили у Харківській міській раді з посиланням на Департамент інфраструктури.

“Розроблені маршрути проходять повз станції метрополітену (пункти обігріву), магазини, ринки, лікарні та ін. Для зручності пасажирів кінцеві пункти багатьох маршрутів організовані на площі Конституції”, — йдеться у повідомленні.

Тимчасова схема працюватиме на період відключення електроенергії та зупинки електротранспорту від двох годин. Для організації роботи автобусів цими маршрутами знадобиться до півтори години. На маршрутах курсуватимуть 83 одиниці транспорту.

Із мапою та графіком тимчасових автобусних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.