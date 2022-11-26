Суспільство

У Харкові розробили 34 автобусні маршрути, які діятимуть при зупинці електротранспорту

26 Листопада 2022 12:35
32
транспорт

34 тимчасові автобусні маршрути будуть вводитися при зупинці наземного електротранспорту і метро.

Про це повідомили у Харківській міській раді з посиланням на Департамент інфраструктури.

“Розроблені маршрути проходять повз станції метрополітену (пункти обігріву), магазини, ринки, лікарні та ін. Для зручності пасажирів кінцеві пункти багатьох маршрутів організовані на площі Конституції”, — йдеться у повідомленні.

Тимчасова схема працюватиме на період відключення електроенергії та зупинки електротранспорту від двох годин. Для організації роботи автобусів цими маршрутами знадобиться до півтори години. На маршрутах курсуватимуть 83 одиниці транспорту.

Із мапою та графіком тимчасових автобусних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Листопада 2022 14:28
32

Україна визволила з російського полону 12 громадян
26 Листопада 2022 17:44
6

У Харкові вшанували пам’ять жертв Голодоморів
26 Листопада 2022 16:32
60

Європейців попередили, що українці не поїдуть додому одразу після перемоги
26 Листопада 2022 15:54
76

Помер глава МЗС Білорусі
26 Листопада 2022 15:44
12

Федоров: Найбільші проблеми з мобільним зв’язком в Донецькій та Запорізькій областях
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
усі думки