Суспільство

У Харкові розгорнули дві виставки зі спаленою російською технікою

3 Травня 2023 13:20
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У Харкові розгорнули виставки з російською технікою: біля окружної дороги у бік Рогані та у бік Пісочина. На них зібрали підбиті російські танки, МТ-ЛБ, бронетранспортери, БТР “Штурм”, бойові машини піхоти з територій Харківщини, де тривали бої.

Загалом на обох виставках представили 21 російську машину, що знищили українські військові, повідомляє “Суспільне“.

Спалену техніку підвозили та встановлювали щонайменше два тижні, говорить співорганізатор виставок Богдан Гузь, який представляє благодійний фонд “Щоденники війни”.

На виставці, яку відкрили у бік Рогані, створили й інсталяцію російського “мародера”: у знищену бойову машину поскладали пошкоджену побутову техніку.

Організатори планують зробити цю виставку безстроковою, час від часу додаючи до неї потрощену російську техніку. Зокрема, до танків хочуть додати уламки російських ракет.


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