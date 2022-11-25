Суспільство

У Харкові повністю відновили водо- та електропостачання

25 Листопада 2022 19:37
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електроенергія

У Харкові повністю відновили водо- та електропостачання, порушені після російської ракетної атаки 23 листопада.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

“Комунальні служби та енергетики повністю поновили водо- та електропостачання у Харкові, а роботи з відновлення теплопостачання тривають”, – йдеться у повідомленні.

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, зараз у місті ще є певні труднощі, тому для відновлення балансу енергосистеми у Харкові запровадили віялові відключення. З початку опалювального сезону систему теплопостачання у Харкові перезапускають вже вчетверте. Зараз близько 70% квартир у Харкові вже з теплом.

Також міський голова нагадав, що у Харкові буде розгорнуто близько 200 пунктів обігріву, в яких можна буде зарядити мобільні телефони, випити гарячі напої та приготувати їжу. Вони знаходитимуться у школах, центральних теплових пунктах, на безпечних зупинках тощо.


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