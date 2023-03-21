Суспільство

У Харкові поки не змінюватимуть тривалість комендантської години — Синєгубов

21 Березня 2023 11:09
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комендантська година

Тривалість комендантської години в майбутньому може змінитися залежно від військової обстановки та погодних умов, але нині це питання не розглядають.

Про це розповів очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляє Суспільне Харків.

“Наразі це питання ми не розглядаємо. Однак, звичайно, враховуючи військову обстановку, наші погодні умови, будемо радитися і, можливо, винесемо це питання на Раду оборони і приймемо спільне колегіальне рішення, яке буде відповідати тій безпековій ситуації і тим безпековим викликам, які ми маємо”.


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