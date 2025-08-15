На Харківщині скоротили тривалість комендантської години

У Харківській області з 16 серпня змінюється тривалість комендантської години. Вона діятиме з 00:00 до 5:00, крім територій із посиленими обмеженнями через безпекову ситуацію.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рішення про скорочення тривалості комендантської години ухвалила Рада оборони Харківської області 15 серпня. Нові правила почнуть діяти в ніч із 16 на 17 серпня.

Обмеження з опівночі до 5:00 не стосуються громад, де через загрозу обстрілів або інші безпекові чинники діє місцева посилена комендантська година.

Пропозицію погодили з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони, СБУ та Міністерством економіки, а також врахували досвід інших прифронтових регіонів.

Очікується, що новий графік дозволить підприємцям збільшити час роботи та позитивно вплине на економічний розвиток області.