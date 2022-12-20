Суспільство

У Харківській міськраді розповіли про новорічні заходи на станції метро “Університет”

20 Грудня 2022 19:12
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свята

На станції метро “Університет” у Харкові стартували новорічні заходи для дітей. Зокрема, з 20 по 26 грудня дітям покажуть виставу “Біла чаклунка Ліденелла”.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Відвідати театралізовану виставу із дітьми можна буде також щодня з 2 по 7 січня 2023 року.

До 7 січня включно з 12:00 до 18:00 на ст. м. “Університет” працюватиме резиденція Святого Миколая.

У міськраді також повідомили, що для харків’ян підготували програми, присвячені святкуванню Різдва — подивитися їх можна буде 25 грудня та 6 січня.

31 грудня відбудеться концерт до Нового року. Новорічна програма у цей день стартує з 18:00. Детальний розклад можна знайти тут.


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