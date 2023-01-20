Суспільство

У деокупованому Ізюмі повністю відновили електропостачання

20 Січня 2023 20:01
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електроенергія

У звільненому від російських окупантів Ізюмі повністю відновили електропостачання. Роботи ускладнювалися через рельєф місцевості та розмінування.

Про це повідомили у «Харківобленерго».

У компанії зазначили, що для більшості споживачів в Ізюмі електропостачання відновили ще в жовтні. Знеструмленими залишалися декілька вулиць поблизу гори Крем’янець — комплексної пам’ятки природи в південній частині міста.

За словами начальника Ізюмського РЕМ Віталія Борща, складність відновлення електропостачання в цій частині міста полягала в рельєфі місцевості та неможливості вести роботи з розмінування через погодні умови.

«Нам потрібно було дочекатися дозволу саперів, щоб розпочати тут ремонт мережі. Сьогодні, 20 січня, остання знеструмлена вулиця Ізюма буде зі світлом», — заявив Борщ.


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