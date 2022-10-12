Суспільство

У деокупованій Боровій на Харківщині почне роботу пересувне відділення “Укрпошти”

12 Жовтня 2022 22:01
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укрпошта, Деокупація

З 13 жовтня у Боровій у тестовому режимі запрацює пересувне відділення “Укрпошти”, в якому місцеві жителі зможуть отримати пенсії.

Про це 12 жовтня повідомили у Борівській селищній раді.

“Попередньо, робота з клієнтами має розпочатися близько 12:00 у приміщенні Борівського відділення “Укрпошти” за адресою вулиця Центральна, 2. Але час може змінюватися, оскільки залежить від ситуації в дорозі”, — йдеться у повідомленні.

Пенсії видаватимуть у порядку живої черги пенсіонерам виключно особисто в руки. Необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код, зазначили у раді.


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