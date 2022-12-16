Суспільство

У чотирьох областях України знеструмлено залізницю

16 Грудня 2022 09:58
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укрзалізниця

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України 16 грудня. Внаслідок пошкоджень знеструмлено кілька ділянок у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

“Через пошкодження енергетичної інфраструктури ряд залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлено”, – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться за допомогою резервних тепловозів.

“Зберігайте спокій, стежте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка ведеться через підземні переходи”, – додали в УЗ.


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