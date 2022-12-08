У Червоному Хресті заявили про візит до українських військовополонених

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) зміг відвідати українських військовополонених. Минулого тижня МКЧХ здійснив один дводенний візит до полонених українців, ще один — запланований на цей тиждень.

Про це повідомили у МКЧХ.

Як зазначається, останніми тижнями представники МКЧХ відвідали і українських, і російських військовополонених: перевірили їхній стан та лікування, поділилися довгоочікуваними новинами з їхніми родинами, передали книги, засоби особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.

Президентка МКЧХ Мір’яна Сполярич заявила, що ці візити є «важливим кроком уперед у збереженні людяності серед жорстокості міжнародного збройного конфлікту».

«Я сподіваюся, що ці візити покладуть початок більш регулярному доступу до всіх військовополонених», — сказала вона.

Сполярич також звернулася до сімей полонених та запевнила, що представники МКЧХ «не заспокояться, доки не побачать усіх військовополонених».

8 грудня президентка МКЧХ повідомила, що прибула до України з чотириденним візитом, під час якого зустрінеться з людьми в Миколаєві й Херсонській області, познайомиться з командами МКЧХ в Україні та Товариства Червоного Хреста України.