Суспільство

У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ

5 Жовтня 2022 11:28
42

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України, яка передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«На території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних Сил України. Даний курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу з урахуванням бойового досвіду Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

Тренування проводять українські та британські інструктори із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
усі думки
ТОП-новини
5 Жовтня 2022 12:36
57

Посли ЄС затвердили восьмий пакет санкцій проти РФ
5 Жовтня 2022 14:12
8

У кожного десятого українця росіяни зруйнували чи пошкодили житло (опитування)
5 Жовтня 2022 12:16
27

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
5 Жовтня 2022 11:36
71

Більше десятка ворожих дронів атакували Україну в ніч на 5 жовтня
5 Жовтня 2022 09:43
49

На війні з Україною Росія втратила 61 тисячу своїх військових
Останні новини
усі новини