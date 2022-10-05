Суспільство

У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України, яка передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ. «На території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних Сил України. Даний курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу з урахуванням бойового досвіду Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні. Тренування проводять українські та британські інструктори із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки. Поділитися:



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