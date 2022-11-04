Суспільство

У Білорусі заявили про “перехоплення” безпілотника ЗСУ на кордоні

4 Листопада 2022 11:43
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білорусь

У Білорусі заявили, що 2 листопада в Гомельській області прикордонники “примусово посадили” український БПЛА, який нібито вів розвідку біля кордону.

Про це повідомляє прикордонний комітет Білорусі.

“Білоруське прикордонне вбрання під час несення служби помітив квадрокоптер, що прямує з української сторони на територію Республіки Білорусь. Вжитими заходами дрон вдалося примусово посадити”, – йдеться у повідомленні відомства.

Там також стверджують, що проаналізували дані картки пам’яті літального апарату.

“Вміст виявлених фото та відеоматеріалів свідчить, що дрон був обладнаний системою інфрачервоного бачення, застосовувався для тренувань переміщення та скидання вибухових пристроїв, а також ведення розвідки та зйомки технічних засобів охорони кордону на території Республіки Білорусь”, – заявили у прикордонному комітеті РБ.


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