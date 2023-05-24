У Білорусі створили підрозділ для протидії ДРГ

У Білорусі створили новий спецпідрозділ для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами в прикордонні, повідомив голова МВС країни Іван Кубраков.

Про це повідомляється у пресрелізі білоруського МВС.

«Наші співробітники сьогодні несуть службу з охорони громадського порядку в прикордонних районах – не тільки з Україною, але і в цілому по периметру кордону», – сказав очільник білоруського міністерства.

Як зазначається, новий спецпідрозділ з боротьби з диверсійно-розвідувальними групами створено при внутрішніх військах МВС Білорусі, він уже приступив до несення служби.