У Білорусі придумали нову назву для колишніх ресторанів McDonald’s, – росЗМІ

Білорусь, ймовірно, обрала нову назву для колишнього McDonald’s. 12 квітня стало відомо про подану заявку на реєстрацію бренду Mak.by.

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Керівна компанія мережі подала заявку на реєстрацію бренду Mak.by.

На логотипі зображено контур жовтого серця, білий надпис – назва компанії, на темно-зеленому фоні.

Станом на 12 квітня відомо, що мережа працює під вивіскою “Мы открыты”.

Саме цю назву обрали в Білорусі після виходу мережі американських ресторанів швидкого харчування McDonald’s.

Варіант “Вкусно и точка”, як у РФ, заблокував самопроголошений президент Олександр Лукашенко.