Тимчасово захопленими залишаються близько 6% території Харківщини

На Харківщині повністю деокуповано від російських загарбників 16 громад, 6 % території області ще тимчасово окуповані росіянами.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо питань енергетичної безпеки регіону, повідомляє пресслужба ОП.

«В регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано сім громад. Під окупацією залишається близько 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини», – цитує пресслужба глави держави Синєгубова.

Очільник ОВА розповів, що в області проводять роботи з відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури, зокрема у звільнених населених пунктах. Так, на деокупованих територіях відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв’язок та роботу медичних установ.

У свою чергу Президент наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання на територіях, звільнених від ворога.

«Деокупація триває, тому треба підготувати зрозумілий план дій, щоб це було в інших районах, які звільнятимуть», – сказав Зеленський.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у нараді в режимі відеоконференції, зазначив, що робота ремонтних бригад значною мірою залежить від темпів розмінування територій.

З огляду на це Президент закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків та працівників ДСНС задля пришвидшення процесу відновлення.

Під час наради також було зосереджено увагу на питанні функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області. Зеленський зазначив, що нині в умовах війни необхідно розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

У рамках поїздки на Харківщину глава держави також ознайомився з перебігом відновлення одного з житлових будинків у Харкові, який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. За даними ОП, там триває ремонт покрівлі, перекриттів і балконів, встановлюють вікна.