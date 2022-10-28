Суспільство

Траса “Сватове-Кремінна” практично під контролем ЗСУ, – Гайдай

28 Жовтня 2022 20:41
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війна

Збройні сили України практично взяли під контроль важливу трасу між окупованими містами Сватове та Кремінна.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на телемарафоні.

“Можна сказати, що траса Сватово-Кременна практично під контролем Збройних сил України. І незважаючи на погану погоду та зливи кілька днів поспіль, що сповільнило просування ЗСУ, все одно просування є. Невелике, але воно є щодня”, – зазначив він.

При цьому він відмовився коментувати інформацію про нібито український прорив на північ від Сватового.

“Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми покажемо фото та відео з деокупованих територій, тому що ми безпосередньо готуємося до заходу на ці території. Там залишилися люди, їх не дуже багато, але вони є. І з перших днів їх треба підтримувати”, – додав Гайдай.


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