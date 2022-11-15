Суспільство

Ткаченко заявив про призупинення реорганізації Довженко-Центру

15 Листопада 2022 11:53
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ткаченко, Довженко-Центр

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що реорганізацію Довженко-Центру в такий спосіб, у який це відбувається зараз, вирішили припинити.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, таке рішення ухвалили під час наради з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами. Також на цій нараді вирішили:

  • фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз — як цілісний майновий комплекс;
  • призначити прозорий конкурс на посаду директора Довженко-Центру;
  • звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;
  • розпочати процес надання Довженко-Центру статусу національного де-юре (не лише в назві, але й фактично). Це має убезпечити використання його майна не за призначенням;
  • вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;
  • створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.

Ткаченко каже, що деталі щодо цих рішень найближчим часом має надати Держкіно.


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