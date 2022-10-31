Суспільство

Ситуацію з електропостачанням у Києві планують стабілізувати до 9 – 10 вечора

31 Жовтня 2022 17:51
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електропостачання, київ

Наразі без світла у Києві залишаються 270 тисяч квартир, 40% споживачів без води, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Відновлено подачу води на Лівий берег, на Правому – як і раніше, немає води, повідомив він.

Електрика з’явилася на Троєщині та Подолі.

Ситуацію зі світлом мають стабілізувати до 9-10 вечора, обіцяє Кличко.

Згідно з новим графіком, світло у Києві відключатимуть 3 рази на день.

Графіки відключень до стабілізації ситуації можуть тимчасово не витримуватись, попереджають у Yasno.


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