Суспільство

Ситуація на фронті: на п’яти напрямках тривають важкі бої

7 Липня 2023 19:03
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війна

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу “Shahed”.

Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об’єктів Запоріжжя. Також завдав 42 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях.

Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби противника.


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