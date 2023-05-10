Система “єЧерга” запрацювала на західному кордоні

У пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала система електронної черги — «єЧерга». Поки що нею можуть скористатися тільки водії вантажівок, але планується, що влітку послуга стане доступною для автобусів і легкових авто.

Про це пише Урядовий портал.

Наразі послугою можуть скористатися водії вантажівок, які планують перетинати кордон у наступних пунктах пропуску:

«Ягодин – Дорогуськ»;

«Рава-Руська – Хребенне»;

«Краківець – Корчова»;

«Шегині – Медика»;

«Устилуг – Зосин»;

«Нижанковичі – Мальховіце» (місце перетину кордону); «Ужгород – Вишнє-Нємецьке»;

«Тиса (Чоп) – Захонь»;

«Порубне – Сірет»;

«Могилів-Подільський – Отач»;

«Дякове – Халмеу»;

«Мамалига – Крива»;

«Старокозаче – Тудора»;

«Виноградівка – Вулкенєшть»;

«Орлівка – Ісакча»;

«Рені – Джюрджюлешть».

Записатися в електрону чергу можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга».

Зареєструвавшись, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування та час прибуття в пункт пропуску.

Час запуску прогнозується від проєктної пропускної здатності кожного пункту пропуску та швидкості оформлення транспортних засобів на суміжній стороні, зазначають на Урядовому порталі.

Попередньо, для автобусів запис буде доступний з липня, а для легкових автомобілів — з серпня цього року.