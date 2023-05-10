Суспільство

Система “єЧерга” запрацювала на західному кордоні

10 Травня 2023 21:26
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кордон

У пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала система електронної черги — «єЧерга». Поки що нею можуть скористатися тільки водії вантажівок, але планується, що влітку послуга стане доступною для автобусів і легкових авто.

Про це пише Урядовий портал.

Наразі послугою можуть скористатися водії вантажівок, які планують перетинати кордон у наступних пунктах пропуску:

  • «Ягодин – Дорогуськ»;
  • «Рава-Руська – Хребенне»;
  • «Краківець – Корчова»;
  • «Шегині – Медика»;
  • «Устилуг – Зосин»;
  • «Нижанковичі – Мальховіце» (місце перетину кордону); «Ужгород – Вишнє-Нємецьке»;
  • «Тиса (Чоп) – Захонь»;
  • «Порубне – Сірет»;
  • «Могилів-Подільський – Отач»;
  • «Дякове – Халмеу»;
  • «Мамалига – Крива»;
  • «Старокозаче – Тудора»;
  • «Виноградівка – Вулкенєшть»;
  • «Орлівка – Ісакча»;
  • «Рені – Джюрджюлешть».

Записатися в електрону чергу можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга».

Зареєструвавшись, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування та час прибуття в пункт пропуску.

Час запуску прогнозується від проєктної пропускної здатності кожного пункту пропуску та швидкості оформлення транспортних засобів на суміжній стороні, зазначають на Урядовому порталі.

Попередньо, для автобусів запис буде доступний з липня, а для легкових автомобілів — з серпня цього року.


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