Система “єЧерга” запрацювала на західному кордоні

У пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала система електронної черги — «єЧерга». Поки що нею можуть скористатися тільки водії вантажівок, але планується, що влітку послуга стане доступною для автобусів і легкових авто.
Про це пише Урядовий портал.
Наразі послугою можуть скористатися водії вантажівок, які планують перетинати кордон у наступних пунктах пропуску:
- «Ягодин – Дорогуськ»;
- «Рава-Руська – Хребенне»;
- «Краківець – Корчова»;
- «Шегині – Медика»;
- «Устилуг – Зосин»;
- «Нижанковичі – Мальховіце» (місце перетину кордону); «Ужгород – Вишнє-Нємецьке»;
- «Тиса (Чоп) – Захонь»;
- «Порубне – Сірет»;
- «Могилів-Подільський – Отач»;
- «Дякове – Халмеу»;
- «Мамалига – Крива»;
- «Старокозаче – Тудора»;
- «Виноградівка – Вулкенєшть»;
- «Орлівка – Ісакча»;
- «Рені – Джюрджюлешть».
Записатися в електрону чергу можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга».
Зареєструвавшись, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування та час прибуття в пункт пропуску.
Час запуску прогнозується від проєктної пропускної здатності кожного пункту пропуску та швидкості оформлення транспортних засобів на суміжній стороні, зазначають на Урядовому порталі.
Попередньо, для автобусів запис буде доступний з липня, а для легкових автомобілів — з серпня цього року.