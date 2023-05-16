Сили ППО знищили усі 18 російських ракет, серед них — шість “Кинжалів”

Російські окупанти вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів та безпілотниками “Шахед” − усі ворожі цілі оборонці збили.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“Близько 3:30 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямку 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).

Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України”, – повідомили у ПС.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», “SuperCam”. Усі – знищено.