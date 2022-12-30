Суспільство

Синєгубов розповів, коли святкуватимемо з феєрверками та петардами

30 Грудня 2022 18:20
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різдво

Під час новорічних та різдвяних свят на території Харківської області заборонено використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних засобів. Таке рішення було ухвалене Радою оборони Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Воно пов’язане з тим, що “використання петард та іншої піротехніки в умовах дії воєнного стану є абсолютно недоречним”. Сьогодні це рішення введено в дію наказом ХОВА.

Заборона на піротехніку діятиме не лише на час свят, а й на увесь час дії воєнного стану.

“Поки святкуємо тихо. Гучно і з феєрверками святкуватимемо уже після нашої Перемоги”, – написав у Telegram начальник ОВА.


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