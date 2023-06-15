Сили оборони знищили вертоліт та 580 окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217910 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3955 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 7667 (+14) од,
- артилерійських систем – 3793 (+10) од,
- РСЗВ – 604 (+1) од,
- засоби ППО – 364 од,
- літаків – 314 од,
- гелікоптерів – 301 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),
- крилаті ракети – 1199 (+3) од,
- кораблі /катери – 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,
- спеціальна техніка – 519 (+3)