Суспільство

Сили оборони за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА Українські захисники за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Також наші воїни збили 47 ракет, вертоліт та три десятки дронів ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника на 27 січня орієнтовно склали: особового складу – близько 124710 (+850) осіб ліквідовано,

танків – 3182 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6340 (+6) од,

артилерійських систем – 2180 (+11) од,

РСЗВ – 452 (+0) од,

засобів ППО – 221 (+1) од,

літаків – 292 (+2) од,

гелікоптерів – 283 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33),

крилатих ракет – 796 (+47),

кораблів /катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15) од,

спеціальної техніки – 199 (+4). Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал