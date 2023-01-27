Суспільство

Сили оборони за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА

27 Січня 2023 08:43
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війна

Українські захисники за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Також наші воїни збили 47 ракет, вертоліт та три десятки дронів ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 27 січня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 124710 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків – 3182 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 6340 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2180 (+11) од,
  • РСЗВ – 452 (+0) од,
  • засобів ППО – 221 (+1) од,
  • літаків – 292 (+2) од,
  • гелікоптерів – 283 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33),
  • крилатих ракет – 796 (+47),
  • кораблів /катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15) од,
  • спеціальної техніки – 199 (+4).

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Сили оборони за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА
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