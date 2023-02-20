Суспільство

Сили оборони відбили 7 атак у трьох областях та знищили літак росіян, – Генштаб

20 Лютого 2023 07:14
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війна

Захисники України продовжують оборонну операцію та відбили напади в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише 19 лютого наші військові відбили 7 атак противника, який зосереджує основні зусилля на наступальних діях на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області, Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка – Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка Харківської області.

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки – Запорізької.
  • На Херсонському напрямку вогневого впливу зазнали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали мирні люди.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари – по інших важливих об’єктах противника.

Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10” та 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет-3”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.


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