Суспільство

Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, росіяни за добу втратили майже дві роти

7 Липня 2023 17:49
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війна

На Таврійському напрямку Сили оборони України системно вибивають ворога з позицій, за останню добу на цій ділянці фронту російські загарбники втратили вбитими й пораненими майже дві роти.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” генерал Олександр Тарнавський.

За його даними, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали на Таврійському напрямку 1247 вогневих завдань.

Усього за добу українськими захисниками тут знищені 28 одиниць військової техніки росіян та ворожий склад боєприпасів.

Серед знищеної техніки загарбників — шість танків, п’ять бойових бронемашин, чотири гармати Д-30, самохідна артилерійська установка 2С9 “Нона”, три безпілотники “Орлан-10”, самохідна артилерійська установка “Акація”, комплекс далекого візуального спостереження “Муром-М”, станція радіоелектронної боротьби тощо.


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