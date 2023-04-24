Суд у Росії знайшов «держтаємницю» у відео про бункери в Москві. Його намагалися видалити з YouTube — ЗМІ

«Роскомнагляд» закликав YouTube заблокувати на своїй платформі відео лекції про «секретні урядові бункери» у Москві, посилаючись на рішення суду, який знайшов там «держтаємницю».

Про це пише російське видання «Медуза» із посиланням на витік листування співробітників російського держпідприємства «Головний радіочастотний центр». У листопаді 2022 року група білоруських хакерів «Кіберпартизани» заявила про злам ГРЧЦ та отримання доступу до документів та робочої пошти працівників організації. Цими даними поділилися зі ЗМІ.

З них випливає, що у грудні 2021 року Московський міський суд визнав незаконною інформацію у лекції про державні бункери Москви, яку виклали на YouTube. Лекцію проводив Дмитро Юрков — засновник та науковий керівник російського Музею сучасної фортифікації.

У лютому 2022 року, за тиждень до повномасштабного вторгнення в Україну, «Роскомнагляд» відправив YouTube листа з проханням обмежити доступ до лекції, пригрозивши блокуванням всього сервісу.

Як зазначається, у повідомленні посилалися на судове рішення і дали такий опис відео: «Розміщена інформація, що містить відомості, які становлять державну таємницю, визнана забороненою на території РФ».

У відповідь служба юридичної підтримки YouTube попросила надіслати їм «скановану копію рішення відповідного органу» як підтвердження. З витоку даних відомо, що 24 лютого співробітники департаменту ведення реєстрів забороненої інформації почали обговорювати, чи варто надсилати YouTube копію відповідного судового рішення, якого навіть не було у публічному доступі на сайті суду.

У результаті 28 лютого там вирішили відмовити YouTube заявивши, що суд розглянув справу в закритому режимі. За даними ЗМІ, на початку березня 2022-го «Роскомнагляд» відправив YouTube додаткове повідомлення з вимогою видалити лекцію. Утім вона досі у відкритому доступі.

Невідомо, які саме дані із лекції хотіли обмежити у Росії. Вона записана на основі книги лектора, а та — створена на основі розсекречених документів архівів і на момент лекції вже була опублікована.

Проте, за словами колишнього співробітника Музею сучасної фортифікації, після виходу книги та відкриття експозиції з прокуратури надійшли офіційні листи: відомство попереджало, що проводить перевірку щодо поширення відомостей, які містять державну таємницю.