Строковиків з Таманської дивізії РФ примушують “обороняти Бєлгородщину”, – BBC

Військовослужбовців, яких призвали навесні на службу до 1-го гвардійського мотострілецького полку Таманської дивізії РФ, примушують підписати контракти, щоб перекинути в Бєлгородську область “для захисту державного кордону”.

Матері трьох військовослужбовців, які пішли на службу до 1-го гвардійського мотострілецького полку в підмосковному Наро-Фомінську, розповіли BBC, що все літо, поки солдати проходили навчання, де новобранців готували до служби, в частині взагалі не було офіцерів, а командували новобранцями військовослужбовці призовом старше.

Але на початку вересня офіцери в частині з’явилися. “Майор Нікітін і лейтенант В’ялих повідомили, що найближчими днями вони вирушають до Бєлгородської області, Валуйки, на кордон з Україною, це всього за 50 кілометрів від Ізюма, який днями був зайнятий українською армією “, – розповіла мати одного із військовослужбовців.

За словами близьких військовослужбовців, на початку російського вторгнення в Україну в цьому полку були загиблі серед строковиків, потім їх вивели на територію Росії, але не повернули до Підмосков’я до місця постійної дислокації частини. Їх залишили у Валуйках.

Сестра одного з військовослужбовців, який продовжує перебувати там досі, пояснює нинішній рух у частині ротацією: “Новий призов їде міняти тих, у кого в жовтні дембель. Ми намагалися тиснути на командування частини, щоб бодай строковиків повернули звідти до місця постійної служби у Підмосков’ї, але досягти нічого не змогли: формально вони перебувають на території Росії, кордон не перетинають, а отже, не беруть участь у бойових діях”.

Президент Путін ще навесні заявляв, що солдати строкової служби брати участь у бойових діях не будуть, а коли з’ясувалося, що строковики все ж таки опинялися на території України, гинули там або потрапляли в полон, у низці випадків вживалися кадрові заходи.

Саме високий відсоток строковиків, які опинилися на території України, називали однією з причин відставки командувача Західного військового округу генерал-полковника Олександра Журавльова.

Родичі військовослужбовців, яких відправляють на кордон, розповідають, що на солдатів тиснуть із пропозиціями скоріше підписати контракт, після чого їх можна буде відправляти до зони бойових дій.

Формально перший контракт можна укласти після трьох місяців служби, тому весняні призовники у вересні вже можуть це зробити, але матері військовослужбовців розповідають, що охочих підписувати контракт і їхати на війну в частині небагато.

“Офіцери сказали, що якщо знайдете заміну серед охочих, то можна буде до Валуйок не їхати, але добровільно туди вирушити захотіли лише чотири людини, а решта не хочуть ні підписувати контракт, ні їхати у відрядження”, – розповіла одна з матерів BBC.

До початку російського вторгнення в Україну Таманська дивізія, до складу якої входить і 1-й гвардійський мотострілецький полк, вважалася елітним підрозділом російської армії. Але з першого місяця війни стало зрозуміло, що цей її імідж багато в чому штучний. У квітні стало відомо про провальний наступ на Суми та Чернігів, у якому брав участь 1-й танковий полк тієї ж Таманської дивізії, після чого командира полку нагородив його батько, командувач Центрального військового округу генерал Лапін.