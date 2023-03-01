Штурм Бахмута продовжується, ЗСУ тримають оборону, – Генштаб

Основні наступальні зусилля окупантів, як і раніше, зосереджені на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Ворог продовжує обстрілювати цивільні об’єкти та будинки мирних мешканців та намагаються знищувати критичну інфраструктуру. Зберігається значна загроза ракетних ударів на всій території України.

Окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямі, сам Бахмут перебуває під постійними атаками.

Наступи противника на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямах успіху не мали.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ перебуває в обороні, а на окремих ділянках намагається створити умови для переходу до наступу.

Генштаб повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області масово псується врожай літа-осені 2022 року, оскільки окупаційна адміністрація повністю блокує місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку. Також існує негласна заборона місцевим пекарням приймати зерно від фермерів.

Авіація України за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, сили ППО збили БПЛА типу Орлан-10. Ракетні війська та артилерія вразили район зосередження противника, два склади боєприпасів та два комплекси РЕБ противника.