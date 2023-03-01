Суспільство

Штурм Бахмута продовжується, ЗСУ тримають оборону, – Генштаб

1 Березня 2023 18:51
36
читать на русском →
війна

Основні наступальні зусилля окупантів, як і раніше, зосереджені на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Ворог продовжує обстрілювати цивільні об’єкти та будинки мирних мешканців та намагаються знищувати критичну інфраструктуру. Зберігається значна загроза ракетних ударів на всій території України.

Окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямі, сам Бахмут перебуває під постійними атаками.

Наступи противника на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямах успіху не мали.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ перебуває в обороні, а на окремих ділянках намагається створити умови для переходу до наступу.

Генштаб повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області масово псується врожай літа-осені 2022 року, оскільки окупаційна адміністрація повністю блокує місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку. Також існує негласна заборона місцевим пекарням приймати зерно від фермерів.

Авіація України за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, сили ППО збили БПЛА типу Орлан-10. Ракетні війська та артилерія вразили район зосередження противника, два склади боєприпасів та два комплекси РЕБ противника.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Березня 2023 20:32
25

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Полтавщини
1 Березня 2023 18:51
36

Штурм Бахмута продовжується, ЗСУ тримають оборону, – Генштаб
1 Березня 2023 18:35
33

Апеляція ВАКС встановила Коболєву заставу у 229 мільйонів гривень
1 Березня 2023 16:22
161

NYT: ЗСУ виграли у росіян велику танкову битву за Вугледар
1 Березня 2023 15:28
78

Втрати РФ в Україні – рекордні після Другої світової, – CSIS
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки