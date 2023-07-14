Росіяни відмовились від залучення підводних човнів до святкування дня ВМС

В Росії повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту РФ не братимуть участі в головному огляді флоту на День військово-морських сил РФ у Санкт-Петербурзі 30 липня 2023 року.

В управлінні розвідки Міністерства оборони Великої Британії зазначають, що нинішній формат святкування Дня ВМФ був встановлений у 2017 році, і це вперше в ньому не беруть участь атомні підводні човни.

«Ця зміна, ймовірно, пов’язана насамперед з необхідністю проведення технічного обслуговування і збереження готовності до операцій і навчань», – вважають аналітики.

При цьому вони додають, що існує також ймовірність, що на це рішення вплинули проблеми внутрішньої безпеки у Росії після спроби заколоту групи Вагнера.