Суспільство

Росіяни кинули на спроби штурму Соледара найбільш професійні загони “вагнерівців”, – Сирський

9 Січня 2023 12:28
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війна

Соледар на Донеччині штурмують найбільш професійні загони “вагнерівців”. Українські захисники завдають значних втрат ворогу.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

“Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар”, – наголосив він.


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