Росіяни кинули на спроби штурму Соледара найбільш професійні загони “вагнерівців”, – Сирський

Соледар на Донеччині штурмують найбільш професійні загони “вагнерівців”. Українські захисники завдають значних втрат ворогу.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

“Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар”, – наголосив він.