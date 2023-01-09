Суспільство

Росіяни, ймовірно, очікують покращення погоди та готують кораблі-ракетоносії до атаки, – ОК “Південь”

9 Січня 2023 11:22
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війна

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що РФ готує кораблі-ракетоносії до нової масованої атаки України.

Так, за словами Гуменюк, наразі через погодні умови корабельне угрупування ворога зменшилось.

“Корабельне угруповання ворога критично зменшилось і у певні дні складало взагалі нуль у Чорному морі на виході. Наразі там залишився тільки один представник-спостергіач. Кораблі-ракетносії перебувають у пунктах базування. І таке тривале там перебування може свідчити про підготовку до майбутнього виходу. Скоріш за все, вони очікують покращення погоди”, – зазначила вона.


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