Суспільство

Росія за добу втратила 30 артсистем, – Генштаб

25 Липня 2023 08:25
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війна

Втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 25 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу – 243220 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків – 4174 (+12) од;
  • бойових броньованих машин – 8131 (+13) од;
  • артилерійських систем – 4705 (+30);
  • РСЗВ – 698 (+1) од;
  • засоби ППО – 454 (+2) од;
  • літаків – 315 од;
  • гелікоптерів – 310 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14);
  • крилаті ракети – 1307 (+9);
  • кораблі /катери – 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12) од;
  • спеціальна техніка – 703 (+5).

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