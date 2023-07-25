Суспільство

Росія за добу втратила 30 артсистем, – Генштаб Втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника станом на 25 липня 2023 року орієнтовно склали: особового складу – 243220 (+600) осіб ліквідовано;

танків – 4174 (+12) од;

бойових броньованих машин – 8131 (+13) од;

артилерійських систем – 4705 (+30);

РСЗВ – 698 (+1) од;

засоби ППО – 454 (+2) од;

літаків – 315 од;

гелікоптерів – 310 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14);

крилаті ракети – 1307 (+9);

кораблі /катери – 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12) од;

спеціальна техніка – 703 (+5).



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