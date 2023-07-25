Росія за добу втратила 30 артсистем, – Генштаб

Втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 25 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу – 243220 (+600) осіб ліквідовано;
- танків – 4174 (+12) од;
- бойових броньованих машин – 8131 (+13) од;
- артилерійських систем – 4705 (+30);
- РСЗВ – 698 (+1) од;
- засоби ППО – 454 (+2) од;
- літаків – 315 од;
- гелікоптерів – 310 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14);
- крилаті ракети – 1307 (+9);
- кораблі /катери – 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12) од;
- спеціальна техніка – 703 (+5).