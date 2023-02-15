Суспільство

Росія втратила в Україні близько половини своїх танків Т-72Б та Т-72Б3М – доповідь IISS

15 Лютого 2023 20:23
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війна

В Україні знищено близько половини російського парку танків Т-72Б та Т-72Б3М. Дані про це включено до опублікованої сьогодні доповіді “The Military Balance 2023” британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Автор передмови до доповіді старший аналітик IISS Джеймс Хекетт зазначив, що “танковий та артилерійський ресурс Росії значно скоротився”.

“За доступними оцінками, близько 50% довоєнного парку сучасних Т-72Б3 та Т-72Б3М було втрачено. Крім того, змінився склад танкового парку Росії. Через те, що сучасні машини були знищені, Росія у спробах компенсувати втрати знімає зі зберігання старі машини”, – пише Хекетт.

Аналітики також вважають важливим, що передача Україні іншими країнами запасів старої радянської техніки створила умови для модернізації армій, що давно назріла.


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