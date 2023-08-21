Росія створює ще одну армію на окупованому півдні, – британська розвідка

Росія розширює свої військові структури перед реаліями воєнного часу. Створюється ще одне нове формування – 18-та загальновійськова армія.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, формування, ймовірно, буде об’єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму.

За даними британської розвідки, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

“Росія, ймовірно, прагне звільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Існує реальна можливість того, що це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського сектору, де йдуть запеклі бої”, – зазначають у Міноборони Британії.