Суспільство

Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка

5 Травня 2023 09:15
29
читать на русском →
війна

Інциденти на російській залізниці останнім часом збільшать  тиск на підрозділи внутрішньої безпеки країни, однак вони не зможуть вцілому захистити її від уражень, заявляють аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Експерти вказують, що нещодавнє збільшення кількості аварій на російській залізниці у прикордонних з Україною районах пов’язане з диверсіями, вчиненими невідомими особами. Ці інциденти спричинили короткочасні локальні перебої в русі російських військових залізничних поїздів.

«Хоча бригади залізничних військ здатні швидко відновити залізничне сполучення, ці інциденти посилять тиск на сили внутрішньої безпеки Росії, які, швидше за все, залишаться нездатними повністю захистити величезну і вразливу залізничну мережу Росії від нападів», – зазначають вони.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Травня 2023 09:37
37

Росіяни заявляють про нову “атаку дронів” на Ільський НПЗ
5 Травня 2023 09:15
29

Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
5 Травня 2023 07:28
79

ISW припустили, як РФ використає атаку безпілотника на Кремль
5 Травня 2023 07:17
30

США приділяють велику увагу передачі Україні засобів ППО – Білий дім
5 Травня 2023 07:01
13

Сили оборони відбили близько 60 ворожих атак – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки