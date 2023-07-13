Суспільство

Росія накопичує піхоту та десант на Куп’янському напрямку

13 Липня 2023 13:37
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війна

Російські окупанти накопичують піхоту та десантно-штурмові підрозділи на ділянці фронту Куп’янськ-Лиман.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його словами, противник накопичує піхоту, десант, підрозділи армійського резерву, роти “Шторм-Z” із кримінальників та найманців на лінії Куп’янськ-Лиман.

Він зазначив, що цей напрямок є “лідером” з обстрілів — за добу там було 665 ударів артилерією, 11 авіаційних нальотів, два штурми в районі Новоселівського та один під Білогорівкою, їх було відбито.

Ворог втратив 28 людей убитими, 120 пораненими, знищено дві бойові машини піхоти, самохідний міномет “Тюльпан”, дві самохідні артилерійські установки “Акація”, гаубицю Д-30, три безпілотники, сім автомобілів та склад боєприпасів.

“Ми чітко бачимо всі наміри, багато тижнів поспіль усі їхні спроби невдалі. Так, там складно та напружено, але наше командування передбачає всі дії ворога, ситуація під контролем, є тенденція, що вона такою і залишиться”, — резюмував Череватий.


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