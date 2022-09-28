Суспільство

Російське угруповання в Лимані потрапило до оперативного оточення, – Бутусов

28 Вересня 2022 09:35
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Російські канали опублікували карту наступу ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Про це пише журналист Юрій Бутусов.

Згідно російській мапі, фронт 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ на Осколі прорвано.
Російське угруповання в Лимані потрапило до оперативного оточення. Вихід наших військ на Невське та Терни означатиме перекриття останніх шляхів постачання, запечатування “котла” та повний розгром лимансько-ямпільського угруповання.

“Російське командування, вочевидь, розуміє загрозу, проте продовжує утримувати Лиман та Ямпіль. Конфігурація фронту противника вкрай невигідна для оборони, довго тримати такий фронт противник не зможе” – вважає Бутусов.

“ЗСУ вийшли вже до Кремінної, і після завдання поразки лимансько-ямпільського угруповання, ворогові доведеться бігти далеко, до траси Р66 Сватово-Кремінна” – припускає журналист.

Российские каналы опубликовали карту наступления ВСУ в Харьковской, Донецкой и Луганской областях: 1. Фронт 20-й…

Posted by Юрій Бутусов on Tuesday, September 27, 2022

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Російське угруповання в Лимані потрапило до оперативного оточення, – Бутусов
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