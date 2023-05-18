Російська ракета “Калібр” впала в окупованому Криму, – ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета “Калібр”. Її нібито знайшли в селі Вулканівка.
Про це повідомляє видання “Крим. Реалії“.
Снаряд знайшли у районі села Вулканівка Ленінського району Криму в лісі. Його нібито виявив пастух 17 травня о 6:30 ранку.
Експерти, що виїхали на місце, дійшли висновку, що ракета, яка впала – це “Калібр”, що належить Міноборони РФ.
Попередньо, постраждалих немає. Як зазначає видання “Крим. Реалії”, оперативно перевірити цю інформацію наразі неможливо.
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