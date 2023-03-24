Рік тому було зруйновано міф про невразливість російського флоту

Рік тому, 24 березня, Збройні Сили України нанесли ракетний удар по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська.

Великі десантні кораблі “Орськ”, “Цезарь Кунніков”, “Новочеркаськ” отримали пошкодження, “Саратов” було знищено.

“Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді”, – зазначив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.