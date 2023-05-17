РФ збільшила кількість атак на прикордоння України, – Маляр

Протягом останнього місяця ворог збільшив обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської. Ворог намагається тримати в напрузі Сили Оборони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська – 23.

“Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти – садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти”, – написала Маляр.

Вона зазначила, що артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі сили ЗСУ та не допустити їх задіяння на інших напрямках.