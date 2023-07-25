Суспільство

Резніков обіцяє продовжувати демілітаризацію Криму

25 Липня 2023 08:58
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крим, війна

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна продовжить бити по тимчасово окупованому Криму та Кримському мосту.

Про це він заявив в інтерв’ю для СNN.

Міністр зазначив, що руйнувати матеріально-технічні лінії ворога, щоб зупинити можливості поповнювати боєприпаси, паливо тощо є нормальною тактикою, тому Україна використовуватиме її проти російських загарбників.

“Усі ці цілі є офіційними, тому що це зменшить їх здатність боротися проти нас (і) допоможе врятувати життя українців”, – сказав Резніков.


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