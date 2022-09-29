Суспільство

Рейтінг Путіна після оголошення мобілізації почав знижуватися, – “Левада-центр”

29 Вересня 2022 17:10
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росія, путін

Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації позитивна оцінка його діяльності серед росіян впала.

Про це свідчать результати опитування “Левада-центру”.

Позитивна оцінка діяльності Путіна на посаді президента знизилася на 6 п.п. Якщо протягом останніх трьох місяців його роботу схвалювали 83% респондентів, то у вересні — 77%. П’ята частина (21%) не схвалює.

Також наприкінці вересня порівняно з серпнем знизилася частка тих, хто вважає, що справи в країні йдуть у правильному напрямку. Якщо у серпні таких було 67%, то цього місяця — 60%. 27% опитаних вважають, що країна рухається неправильним шляхом (у серпні — 24%).


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